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«Может, продолжим?» Медведев обратился к Джоковичу после поражения в Лондоне

«Может, продолжим?» Медведев обратился к Джоковичу после поражения в Лондоне
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Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поблагодарил зрителей после поражения от 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» второй ракетки мира серба Новака Джоковича на выставочном турнире Giorgio Armani Tennis Classic, который проходит в «Херлингем Клаб» (Лондон). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу Джоковича.

Медведев: очень приятная атмосфера благодаря зрителям. Надеюсь, вам понравился матч. Конечно, хотелось бы поиграть подольше.
Интервьюер: ты хочешь пятисетовик?
Медведев: я готов, Новак (смотрит в его сторону), может, продолжим? Но если он выиграет ещё один сет, я точно что-нибудь сломаю (смеётся).

Отметим, что Джокович прилетел в Лондон через пару недель после операции на мениске.

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