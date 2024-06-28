«Коллаборация Polaroid и Lacoste». Джокович попросил Медведева о фото после матча

Забавный момент произошёл после матча 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» второй ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича и чемпиона US Open – 2021 пятого номера рейтинга ATP россиянина Даниила Медведева на выставочном турнире Giorgio Armani Tennis Classic, который проходит в «Херлингем Клаб» (Лондон). Поединок со счётом 6:3, 6:4 выиграл Джокович.

После матча Джокович предложил Медведеву сделать совместный снимок на фотоаппарат известной фирмы Polaroid.

«У меня есть специальная камера. Это коллаборация Polaroid и Lacoste (и Джокович, и Медведев – глобальные амбассадоры этой французской компании по производству одежды. – Прим. «Чемпионата»). Одним обязательством меньше для нас обоих», — сказал Джокович перед тем, как сделать снимок.