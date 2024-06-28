ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Коллаборация Polaroid и Lacoste». Джокович попросил Медведева о фото после матча

«Коллаборация Polaroid и Lacoste». Джокович попросил Медведева о фото после матча
Аудио-версия:
Комментарии

Забавный момент произошёл после матча 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» второй ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича и чемпиона US Open – 2021 пятого номера рейтинга ATP россиянина Даниила Медведева на выставочном турнире Giorgio Armani Tennis Classic, который проходит в «Херлингем Клаб» (Лондон). Поединок со счётом 6:3, 6:4 выиграл Джокович.

После матча Джокович предложил Медведеву сделать совместный снимок на фотоаппарат известной фирмы Polaroid.

«У меня есть специальная камера. Это коллаборация Polaroid и Lacoste (и Джокович, и Медведев – глобальные амбассадоры этой французской компании по производству одежды. – Прим. «Чемпионата»). Одним обязательством меньше для нас обоих», — сказал Джокович перед тем, как сделать снимок.

Материалы по теме
Медведев попал в одну четверть к Синнеру: жеребьёвка мужской и женской сеток Уимблдона
Медведев попал в одну четверть к Синнеру: жеребьёвка мужской и женской сеток Уимблдона
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android