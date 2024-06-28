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Новак Джокович рассказал о своём самочувствии после победы над Медведевым в Лондоне

Новак Джокович рассказал о своём самочувствии после победы над Медведевым в Лондоне
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал о своём самочувствии после победы (6:3, 6:4) над чемпионом US Open – 2021 пятой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым на выставочном турнире Giorgio Armani Tennis Classic, который проходит в «Херлингем Клаб» (Лондон).

Отметим, что Джокович прилетел в Лондон через пару недель после операции на мениске.

Джокович: могу сказать, что сегодня я получил огромное удовольствие. Совершенно очевидно, что теннис без боли – это лучший теннис из всех.
Болельщики на трибунах: (аплодируют).
Интервьюер: сегодня вы не испытывали боль?
Джокович: да, я играл без боли… Этот тест прошёл отлично. Его действительно можно назвать успешным.

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