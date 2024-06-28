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«Всегда приятно с тобой играть». Джокович посвятил Медведеву дружеский пост

«Всегда приятно с тобой играть». Джокович посвятил Медведеву дружеский пост
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович опубликовал в социальных сетях дружеский пост после победы (6:3, 6:4) над чемпионом US Open – 2021 пятой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым на выставочном турнире Giorgio Armani Tennis Classic, который проходит в «Херлингем Клаб» (Лондон).

«Всегда приятно играть с тобой, мой друг. И немного посмеяться. Удачи на Уимблдоне», — подписал пост Джокович.

Фото: из личного архива Новака Джоковича

Джокович и Медведев сыграли на GATC в рамках подготовки к Уимблдону-2024. В первом круге травяного ТБШ прошлогодний финалист Новак сразится со 123-й ракеткой мира чехом Витом Копривой (Q), а Даниил – с 86-м номером мирового рейтинга американцем Александром Ковачевичем.

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