Ольховский похвалил Касаткину за выступление на травяном турнире в Истбурне

Чемпион двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский высоко оценил выход 14-й ракетки мира россиянки Дарьи Касаткиной в финал (второй год подряд) травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания).

В полуфинале Касаткина (6) со счётом 3:6, 7:5, 6:2 обыграла финалистку «Ролан Гаррос» — 2024, седьмую ракетку мира итальянку Ясмин Паолини (3).

«Дарья молодец, сегодня она выглядела очень уверенно. У них там непростые погодные условия, но тем не менее весь турнир Дарья играет здорово и показывает хороший теннис. Выход в финал — это очень хороший результат, я её с этим поздравляю», — приводит слова Ольховского ТАСС.

В титульном поединке Касаткина сразится с финалисткой US Open – 2021 30-й ракеткой мира канадкой Лейлой Фернандес.