Чесноков отреагировал на выход Дианы Шнайдер в финал турнира в Бад-Хомбурге

Бывшая девятая ракетка мира, обладатель Кубка Дэвиса Андрей Чесноков отреагировал на выход 20-летней россиянки Дианы Шнайдер в финал травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия), призовой фонд которого составляет более € 800 тыс.

В полуфинальном поединке Шнайдер со счётом 7:5, 2:6, 6:3 одолела 19-ю ракетку мира американку Эмму Наварро (3).

«Шнайдер очень здорово играет на этом турнире. Сейчас она находится в хорошей форме и уже одержала здесь несколько потрясающих побед. Первый сет она выиграла в борьбе, уступала по ходу третьей партии, но смогла отыграться. Она хорошо играла и заслужила выход в финал», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Соперницей Шнайдер в финале турнира станет 49-я ракетка мира представительница Хорватии Донна Векич.