Тейлор Фритц в третий раз в карьере вышел в финал травяного турнира в Истбурне

13-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц вышел в финал травяного турнира категории ATP-250 в Истбурне (Великобритания).

В полуфинальном матче Фритц (1) со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:4) обыграл 81-ю ракетку мира австралийца Александара Вукича (LL). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 51 минуту. В её рамках Тейлор 15 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал пять заработанных брейк-пойнтов.

В финале соревнований Фритц сразится с 94-й ракеткой мира австралийцем Максом Пёрселлом (Q), который в своём полуфинале в трёх сетах обыграл британца Билли Харриса (WC).

Стоит отметить, что этот финал станет третьим в карьере Фритца на данном турнире. Он завоёвывал титулы в Истбурне в 2019 и 2022 году.