Тейлор Фритц в третий раз в карьере вышел в финал травяного турнира в Истбурне
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13-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц вышел в финал травяного турнира категории ATP-250 в Истбурне (Великобритания).
В полуфинальном матче Фритц (1) со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:4) обыграл 81-ю ракетку мира австралийца Александара Вукича (LL). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 51 минуту. В её рамках Тейлор 15 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал пять заработанных брейк-пойнтов.
Истбурн (м). 1/2 финала
28 июня 2024, пятница. 20:30 МСК
13
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 4
81
Александар Вукич
А. Вукич
В финале соревнований Фритц сразится с 94-й ракеткой мира австралийцем Максом Пёрселлом (Q), который в своём полуфинале в трёх сетах обыграл британца Билли Харриса (WC).
Стоит отметить, что этот финал станет третьим в карьере Фритца на данном турнире. Он завоёвывал титулы в Истбурне в 2019 и 2022 году.
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