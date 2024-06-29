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Опубликована сетка мужского парного Уимблдона-2024, где сыграет Павел Котов

Опубликована сетка мужского парного Уимблдона-2024, где сыграет Павел Котов
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Опубликована сетка мужского Уимблдона-2024 в парном разряде. Соревнования пройдут с 3 по 13 июля. В них примет участие лишь один представитель России – 50-я ракетка мира Павел Котов.

Некоторые интересные матчи первого круга мужского парного Уимблдона-2024:

Павел Котов (Россия)/Кристиан Родригес (Колумбия) – Константин Францен/Хендрик Ебенс (Германия);
Александр Бублик/Александр Шевченко (оба – Казахстан) – Юки Бхамбри (Индия)/Альбано Оливетти (Франция);
Петрос Циципас/Стефанос Циципас (оба – Греция) – Максимо Гонсалес/Андрес Мольтени (оба – Аргентина) (11);
Энди Маррей/Джейми Маррей (оба – Великобритания) (WC) – Ринки Хидзиката/Джон Пирс (оба – Австралия).

Полностью ознакомиться с сеткой мужского парного Уимблдона-2024 можно на «Чемпионате».

Сетка мужского парного Уимблдона-2024
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