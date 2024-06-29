Дарья Касаткина — Лейла Фернандес: текстовая онлайн-трансляция матча финала в Истбурне

Сегодня, 29 июня, состоится финальный матч травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания), в котором встретятся 14-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина и 30-й номер рейтинга WTA канадка Лейла Фернандес. Встреча начнётся не ранее 14:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянкой и представительницей Канады.

Касаткина и Фернандес провели между собой два матча на турнирах WTA. Обе встречи прошли в 2022 году, сильнее везде оказывалась россиянка. На хардовом покрытии на турнире в Сан-Диего она выигрывала в двух сетах — 6:2, 6:2. На турнире категории WTA-1000 в Риме Касаткина победила в трёх сетах — 4:6, 6:3, 7:6.

Турнир в Истбурне с призовым фондом € 922 573 проходит с 24 по 29 июня. Действующей победительницей соревнований является американка Мэдисон Кис, в прошлогоднем финале обыгравшая Дарью Касаткину — 6:2, 7:6.