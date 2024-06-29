Племянник Кафельникова и сын Куницына получили ельцинскую стипендию

В московском филиале Президентского центра Б.Н. Ельцина (Ельцин-центра) прошла церемония вручения сертификатов о присвоении ельцинских стипендий 24 юным российским теннисистам. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ельцин-центра.

Стипендиями отмечены 12 девушек и 12 юношей в возрасте от 14 до 17 лет. В числе стипендиатов – племянник победителя двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Евгения Кафельникова Евгений Кафельников-младший и сын бывшей 35-й ракетки мира Игоря Куницына Александр.

«Стипендии принято называть ельцинскими, поскольку начало этой традиции положил первый президент России Борис Ельцин. В этом году стипендии присуждались в 21-й раз. На церемонии присутствовали Татьяна и Валентин Юмашевы, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, победительница турнира «Большого шлема» Анастасия Мыскина, олимпийский чемпион и экс первая ракетка мира Евгений Кафельников», – приводит слова представителя пресс-службы Ельцин-центра ТАСС.

Уточняется, что стипендия является разовой и годовой. Её размер для теннисистов 14 лет составляет 400 тысяч рублей, 15-17 лет – 600 тысяч рублей.