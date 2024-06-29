Диана Шнайдер — Донна Векич: текстовая онлайн-трансляция матча финала в Бад-Хомбурге

Сегодня, 29 июня, состоится финальный матч травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия), в котором встретятся 47-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер и Донна Векич из Хорватии (49-я в рейтинге WTA). Игра начнётся не ранее 14:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Шнайдер и Векич.
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Отметим, что спортсменки никогда не встречались друг против друга на кортах на уровне WTA.
Напомним, для 20-летней Шнайдер это будет третий финал на уровне WTA. При этом она впервые вышла в финале категории WTA-500. По итогам турнира теннисистка в любом случае дебютирует в топ-40. В лайв-рейтинге WTA Шнайдер идёт уже на 36-й строчке (ранее её лучшим результатом была 47-я строчка).
Турнир в Бад-Хомбурге проходит с 23 по 29 июня. Действующей чемпионкой соревнований является 27-я ракетка мира чешская теннисистка Катержина Синякова, которая в прошлогоднем финале обыграла итальянку Лючию Бронцетти.
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