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Диана Шнайдер — Донна Векич: текстовая онлайн-трансляция матча финала в Бад-Хомбурге

Диана Шнайдер — Донна Векич: текстовая онлайн-трансляция матча финала в Бад-Хомбурге
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Сегодня, 29 июня, состоится финальный матч травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия), в котором встретятся 47-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер и Донна Векич из Хорватии (49-я в рейтинге WTA). Игра начнётся не ранее 14:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Шнайдер и Векич.

Бад-Хомбург. Финал
29 июня 2024, суббота. 14:30 МСК
Диана Шнайдер
47
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Донна Векич
49
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич

Отметим, что спортсменки никогда не встречались друг против друга на кортах на уровне WTA.

Напомним, для 20-летней Шнайдер это будет третий финал на уровне WTA. При этом она впервые вышла в финале категории WTA-500. По итогам турнира теннисистка в любом случае дебютирует в топ-40. В лайв-рейтинге WTA Шнайдер идёт уже на 36-й строчке (ранее её лучшим результатом была 47-я строчка).

Турнир в Бад-Хомбурге проходит с 23 по 29 июня. Действующей чемпионкой соревнований является 27-я ракетка мира чешская теннисистка Катержина Синякова, которая в прошлогоднем финале обыграла итальянку Лючию Бронцетти.

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