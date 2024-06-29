Касаткина — Фернандес: история личных встреч теннисисток перед финалом турнира в Истбурне

Сегодня, 29 июня, состоится финальный матч травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания), в котором встретятся 14-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина и 30-й номер рейтинга WTA канадка Лейла Фернандес. Встреча начнётся не ранее 14:30 мск.

История личных встреч перед финалом в Истбурне:

Касаткина и Фернандес провели между собой два матча на турнирах WTA. Обе встречи прошли в 2022 году, сильнее везде оказывалась россиянка.