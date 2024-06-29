Касаткина — Фернандес: история личных встреч теннисисток перед финалом турнира в Истбурне
Поделиться
Сегодня, 29 июня, состоится финальный матч травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания), в котором встретятся 14-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина и 30-й номер рейтинга WTA канадка Лейла Фернандес. Встреча начнётся не ранее 14:30 мск.
Истбурн (ж). Финал
29 июня 2024, суббота. 14:30 МСК
30
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Не начался
|1
|2
|3
|
|
14
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
История личных встреч перед финалом в Истбурне:
Касаткина и Фернандес провели между собой два матча на турнирах WTA. Обе встречи прошли в 2022 году, сильнее везде оказывалась россиянка.
- На хардовом покрытии на турнире категории WTA-500 в Сан-Диего (США) Касаткина выиграла в двух сетах всего лишь за 59 минут — 6:2, 6:2.
- На грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия) россиянка победила в трёх сетах за 2 часа 49 минут — 4:6, 6:3, 7:6 (7:2).
Материалы по теме
Комментарии
- 29 июня 2024
-
13:20
-
13:00
-
12:56
-
12:35
-
12:16
-
12:16
-
11:41
-
11:23
-
11:00
-
10:41
-
10:20
-
10:00
-
09:59
-
09:26
-
00:50
-
00:32
-
00:24
-
00:02
- 28 июня 2024
-
23:51
-
23:16
-
22:50
-
22:11
-
21:47
-
21:34
-
21:25
-
21:05
-
20:56
-
20:41
-
20:29
-
19:31
-
19:24
-
18:36
-
18:20
-
18:05
-
17:54