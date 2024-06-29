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Касаткина — Фернандес: история личных встреч теннисисток перед финалом турнира в Истбурне

Касаткина — Фернандес: история личных встреч теннисисток перед финалом турнира в Истбурне
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Сегодня, 29 июня, состоится финальный матч травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания), в котором встретятся 14-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина и 30-й номер рейтинга WTA канадка Лейла Фернандес. Встреча начнётся не ранее 14:30 мск.

Истбурн (ж). Финал
29 июня 2024, суббота. 14:30 МСК
Лейла Фернандес
30
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Не начался
1 2 3
         
         
Дарья Касаткина
14
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

История личных встреч перед финалом в Истбурне:

Касаткина и Фернандес провели между собой два матча на турнирах WTA. Обе встречи прошли в 2022 году, сильнее везде оказывалась россиянка.

  • На хардовом покрытии на турнире категории WTA-500 в Сан-Диего (США) Касаткина выиграла в двух сетах всего лишь за 59 минут — 6:2, 6:2.
  • На грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия) россиянка победила в трёх сетах за 2 часа 49 минут — 4:6, 6:3, 7:6 (7:2).
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