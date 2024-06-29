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«Мне кажется это нездоровым». Янник Синнер — о соцсетях

«Мне кажется это нездоровым». Янник Синнер — о соцсетях
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился мнением по поводу социальных сетей.

«Социальные сети – это не реальная жизнь! Завтра я могу опубликовать своё фото, где я с большой улыбкой на лице, а на деле чувствую себя мрачно. Мне кажется это нездоровым. Поэтому, если честно, я предпочитаю жить без соцсетей», – приводит слова Синнера L’Equipe.

22-летний Синнер – победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024. В июне 2024 года он стал первым в истории итальянским теннисистом, которому удалось возглавить мировой рейтинг АТР. На его счету 14 титулов в одиночном разряде.

На Уимблдоне-2024, который пройдёт с 1 по 14 июля, итальянец является первым сеяным. В первом круге он сыграет с немцем Янником Ханфманом.

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