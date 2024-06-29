Даниил Медведев отреагировал на дружеский пост Новака Джоковича

Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев отреагировал на слова 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» второй ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича. Напомним, вчера, 28 июня, серб опубликовал в социальных сетях дружеский пост после победы над россиянином в рамках выставочного турнира Giorgio Armani Tennis Classic, назвав россиянина «другом» и отметив, что ему «всегда приятно играть» с Медведевым.

«Спасибо, мой друг! Это был весёлый день. Удачи тебе на следующей неделе!» — ответил Даниил в своих социальных сетях.

Отметим, что Джокович и Медведев сыграли на GATC в Лондоне в рамках подготовки к Уимблдону-2024. Серб оказался сильнее — 6:3, 6:4.

В первом круге травяного ТБШ прошлогодний финалист Новак сразится со 123-й ракеткой мира чехом Витом Копривой (Q), а Даниил – с 86-м номером мирового рейтинга американцем Александром Ковачевичем.