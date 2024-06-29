«Это экзотика». Португальский журналист — о выставочном матче Медведева и Джоковича

Португальский журналист Хосе Моргадо прокомментировал выставочный матч между 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» второй ракеткой мира сербским теннисистом Новаком Джоковичем и чемпионом US Open – 2021 пятой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым на турнире Giorgio Armani Tennis Classic, который вчера, 28 июня, проходил в «Херлингем Клаб» (Лондон).

«Не так уж плохо для человека, который только что перенёс операцию, неважно, небольшую или нет. Это была экзотика, но мне понравилось то, что я увидел», — написал теннисный обозреватель в своём аккаунте в соцсетях.

Напомним, Джокович и Медведев сыграли на GATC в Лондоне в рамках подготовки к Уимблдону-2024. Серб оказался сильнее — 6:3, 6:4.

В первом круге травяного ТБШ прошлогодний финалист Новак сразится со 123-й ракеткой мира чехом Витом Копривой (Q), а Даниил – с 86-м номером мирового рейтинга американцем Александром Ковачевичем.