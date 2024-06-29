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Кто станет чемпионом Уимблдона-2024?

Кто станет чемпионом Уимблдона-2024?
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В понедельник, 1 июля в Лондоне начнётся Уимблдон, который продлится до 14 июля.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто станет чемпионом Уимблдона-2024?»

Общий призовой фонд «Уимблдона» — 2024 составляет € 50 млн. Действующим чемпионом является испанский теннисист Карлос Алькарас, который в прошлогоднем финале обыграл серба Новака Джоковича.

Напомним, ранее стала известна жеребьёвка мужского Уимблдона:

  • Соперником первой ракетки мира Янника Синнера из Италии в первом раунде Уимблдона будет немецкий теннисист Янник Ханфман.
  • Серб Новак Джокович (второй в рейтинге ATP) встретится с Витом Копривой из Чехии.
  • Третий номер мирового рейтинга испанский теннисист Карлос Алькарас сыграет с эстонцем Марком Лаялом.
  • Соперников четвёртого в рейтинге ATP Александра Зверева станет Роберто Карбальес-Баэна (Испания).
  • Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в первом круге сыграет с Александром Ковачевичем из США.
  • Шестой номер рейтинга ATP Андрей Рублёв встретится с аргентинцем Франсиско Комесаньей.
Календарь Уимблдона-2024 (м)
Сетка Уимблдона-2024 (м)
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