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В понедельник, 1 июля в Лондоне начнётся Уимблдон, который продлится до 14 июля.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто станет чемпионом Уимблдона-2024?»

Общий призовой фонд «Уимблдона» — 2024 составляет € 50 млн. Действующим чемпионом является испанский теннисист Карлос Алькарас, который в прошлогоднем финале обыграл серба Новака Джоковича.

Напомним, ранее стала известна жеребьёвка мужского Уимблдона: