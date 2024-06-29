Первый соперник Алькараса на Уимблдоне сделал репост провокаций в адрес Карлоса

262-я ракетка мира эстонский теннисист Марк Лаял готов обыгрывать третью ракетку мира трёхкратного победителя турниров «Большого шлема» Карлоса Алькараса.

В своих соцсетях эстонец сделал репост публикации с провокационной подписью.

«Какая дорога Алькараса к финалу? Вылет в первом круге, пока-пока», – звучит подпись поста.

Лаялу 21 год, он тренируется в академии Патрика Муратоглу. На его счету один титул на турнире серии «челенджер». На Уимблдоне – 2024 он прошёл через квалификационный турнир и впервые в карьере сыграет в основной сетке турнира «Большого шлема».

21-летний Карлос Алькарас – экс первая ракетка мира, победитель трёх турниров «Большого шлема». На Уимблдоне – 2024 испанец защищает титул.