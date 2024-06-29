«Она напоминает мне Хингис». Аннабель Крофт призналась, что следит за Миррой Андреевой

Экс 24-я ракетка мира британская теннисистка Аннабель Крофт сравнила россиянку Мирру Андрееву с пятикратной победительницей турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Мартиной Хингис.

«Мирра Андреева действительно напоминает мне Мартину Хингис. У неё не так много силы в ударах, но она компенсирует это тем, что является невероятно умным игроком. Её креативность, мастерство игры и понимание её тонкостей дают понять, что на неё определённо стоит обратить внимание.

У неё очень солнечный характер. Во время «Ролан Гаррос» она дала несколько совершенно очаровательных интервью», – приводит слова Крофт официальный сайт Уимблдона.

В первом круге Уимблдона Мирра Андреева, посеянная под 24-м номером, сыграет против чешской теннисистки Бренды Фрухвиртовой.