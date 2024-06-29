Стефанос Циципас вспомнил скандальный матч с Ником Кирьосом на Уимблдоне-2022

11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вспомнил скандальный матч третьего круга на Уимблдоне-2022 с австралийцем Ником Кирьосом.

Напомним, грека не устраивало поведение соперника по ходу матча. На пресс-конференции Циципас обвинил Кирьоса в буллинге, а австралиец высмеял это заявление грека.

«Тогда мне казалось, что я играл в отличный теннис на траве. Я выиграл первый турнир на этом покрытии, чувствовал себя прекрасно. На матч с Кирьосом я вышел с большими ожиданиями, думал, что я действительно смогу побороться и, возможно, даже выиграть.

То, что произошло во время матча, меня немного сбило с толку. Скажем так, это был лучший момент в моей карьере с худшим поведением соперника, из-за чего я чувствовал себя ужасно.

Думаю, та история научила меня многому, как не вести себя на корте и как не позволить себе, скажем так, разорваться на части. Особенно когда соперник пытается навязать плохое поведение во время матча. Это научило меня тому, что не стоит относиться к вещам слишком серьёзно, а следует просто сосредоточиться на себе», – приводит слова Циципаса Daily Express.