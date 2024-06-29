ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Корентен Муте снялся с Уимблдона-2024

Корентен Муте снялся с Уимблдона-2024
Аудио-версия:
Комментарии

55-я ракетка мира французский теннисист Корентен Муте снялся с Уимблдона-2024 из-за травмы. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

«С момента подготовки к «Ролан Гаррос» меня мучил костный отёк. Несмотря на все усилия восстановиться и подготовиться к Уимблдону, боль сохраняется.

После разговоров с моей командой и врачом мы решили отказаться от участия в Уимблдоне. Это решение далось нелегко, но оно необходимо, чтобы не поставить под угрозу мое участие в предстоящих Олимпийских играх в Париже», – написал Муте.

На «Ролан Гаррос» – 2024 Муте показал лучший результат на турнирах «Большого шлема» в карьере, выйдя в четвёртый круг.

В основной сетке Уимблдона – 2024 француза заменит австралийский теннисист Джеймс Дакворт. В первом круге он сыграет с соотечественником Алексом де Минором. С полной сеткой турнира можно ознакомиться на сайте «Чемпионата».

Материалы по теме
Стала известна мужская сетка Уимблдона-2024, Карен Хачанов сыграет с Асланом Карацевым
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android