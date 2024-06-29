Матс Виландер объяснил, почему считает Синнера и Алькараса фаворитами Уимблдона-2024

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер назвал фаворитов Уимблдона-2024.

«Я думаю, что Алькарас является главным фаворитом в связи с тем, что в прошлом году он сумел победить самого Джоковича в пяти сетах. И, наверное, он уже показал себе, другим игрокам, а также всем болельщикам после победы на „Ролан Гаррос“ — 2024, что ему необязательно проводить много матчей, чтобы выигрывать такие большие титулы.

Хотя есть Синнер. Он вышел в четвертьфинал Уимблдона в 2022 году и дошёл в прошлом. Сейчас он выиграл титул в Галле, так что он знает, как побеждать. Он верит в себя.

Забегая вперед и заглядывая в будущее, будет очень сложно определить, кто является фаворитом в матче между Алькарасом и Синнером на любом турнире. Я думаю, что они уже показали нам, что их придется считать фаворитами практически на любом турнире в будущем", — приводит слова Виландера Eurosport.