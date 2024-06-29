Вероника Кудерметова и Чань Хаочин проиграли в парном финале Бад-Хомбурга

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Китайского Тайбэя Чань Хаочин проиграли в финале парного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). В матче за титул сильнее оказались американка Николь Меличар и австралийка Эллен Перес, они выиграли со счётом 4:6, 6:3, 10:8.

Матч продолжался 1 час 32 минуты. За время поединка Вероника и Чань выполнили три эйса, не допустили двойных ошибок и реализовали два брейк-пойнта из пяти. На счету Меличар и Перес один эйс, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнтов из трёх.

Стоит отметить, что на прошлой неделе Кудерметова и Хаочин также выходили в финал на турнире аналогичной категории в Берлине (Германия), но уступили китайскому дуэту Ван Сиюй – Чжэн Сайсай.

На Уимблдоне – 2024 девушки снова сыграют вместе. Их соперницы по первому кругу – американки Эшлин Крюгер и Слоан Стивенс. С полной сеткой женского парного турнира можно ознакомиться на сайте «Чемпионата».