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Медведев оценил игровую форму Джоковича после недавно перенесённой операции

Медведев оценил игровую форму Джоковича после недавно перенесённой операции
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Победитель US Open — 2021 пятая ракетка мира Даниил Медведев высказался об игровой форме 24-кратного победителя турниров «Большого шлема», сербского теннисиста Новака Джоковича после недавно перенесённой операции.

«Кажется, с ним все в порядке. Но никогда не знаешь, что он на самом деле чувствует внутри себя. На Уимблдоне пятисетовый формат матчей на траве, что тяжело для колена, поэтому я не знаю, как все сложится во время матчей. Но в нашем поединке казалось, что он хорошо двигался», — приводит слова агентство PA.

Напомним, Джокович и Медведев сыграли на GATC в Лондоне в рамках подготовки к Уимблдону-2024. Серб оказался сильнее — 6:3, 6:4.

В первом круге травяного ТБШ прошлогодний финалист Новак сразится со 123-й ракеткой мира чехом Витом Копривой (Q), а Даниил – с 86-м номером мирового рейтинга американцем Александром Ковачевичем.

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