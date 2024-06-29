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Стал известен состав сборной Аргентины по теннису на Олимпийские игры в Париже

Стал известен состав сборной Аргентины по теннису на Олимпийские игры в Париже
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Стал известен список аргентинских теннисистов, которые поедут на Олимпиаду в Париже. Об этом сообщает ITF.

Состав выглядит следующим образом:

Мужской одиночный разряд:

18-я ракетка мира Себастьян Баэс,
27-й в рейтинге ATP Франсиско Серундоло,
31-я ракетка мира Томас Мартин Этчеверри,
32-й в рейтинге ATP Мариано Навоне.

Женский одиночный разряд:

65-я ракетка мира Надия Подороска,
86-я в рейтинге WTA Мария Карле.

Отметим, что на Олимпиаде не сыграет бывшая восьмая ракетка мира 31-летний теннисист Диего Шварцман. Он участвовал в олимпийском турнире 2020 года в Токио, где в третьем круге проиграл будущему серебряному призёру соревнований, россиянину Карену Хачанову — 1:6, 6:2, 1:6.

Ранее аргентинец заявил, что планирует завершить профессиональную карьеру уже в следующем сезоне. Это произойдёт в феврале 2025 года на турнире категории ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина).

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