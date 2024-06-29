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Чесноков назвал фаворитов на победу в мужском Уимблдоне-2024

Чесноков назвал фаворитов на победу в мужском Уимблдоне-2024
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Бывшая девятая ракетка мира, финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков поделился мнением о фаворитах Уимблдона – 2024 в мужском одиночном разряде.

«Я думаю, что Синнер и Алькарас — два основных претендента на победу на Уимблдоне. Джокович? Он был травмирован, была операция. Большой вопрос, насколько он сейчас готов. Медведев тоже может претендовать на титул, но у него мало матчей на траве в этом году. А чем он больше играет, тем он и лучше играет. Первые круги покажут, кто как готов», — приводит слова Чеснокова «РБ Спорт».

Уимблдон – 2024 состоится с 1 по 14 июля. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в 2023 в финале обыграл сербского теннисиста Новака Джоковича.

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