Чесноков высказался о перспективах Романа Сафиуллина на Уимблдоне — 2024

Бывшая девятая ракетка мира, финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков высказался о перспективах 43-й ракетки мира россиянина Романа Сафиуллина на Уимблдоне — 2024.

«В последнее время Сафиуллин играет достаточно невзрачно и слабо. Хотелось бы, чтобы он выиграл хотя бы пару матчей. Повторить прошлогодний успех для Романа выглядит сейчас невероятной задачей. Это очень сложно. Я надеюсь, что он пройдет хотя бы первые раунды», — приводит слова Чеснокова «РБ Спорт».

В 2023 году Роман дошел до четвертьфинала Уимблдона, где уступил итальянцу Яннику Синнеру. В первом круге Уимблдона — 2024 Сафиуллин сыграет против 26-го сеянного аргентинского теннисиста Франсиско Серундоло.

Уимблдон — 2024 состоится с 1 по 14 июля.