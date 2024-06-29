Диана Шнайдер — Донна Векич: россиянка выиграла первый сет в финале Бад-Хомбурга

В эти минуты проходит финальный матч травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия), в котором встречаются 47-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер и 49-й номер рейтинга WTA хорватка Донна Векич. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча россиянки с представительницей Хорватии.

Первый сет выиграла Шнайдер со счётом 6:3. В последнем гейме партии Диана отыграла семь брейк-пойнтов.

Напомним, для 20-летней Шнайдер это третий финал на уровне WTA. При этом она впервые вышла в финал категории WTA-500. По итогам турнира теннисистка в любом случае дебютирует в топ-40. В лайв-рейтинге WTA Шнайдер идёт уже на 36-й строчке (ранее её лучшим результатом была 47-я строчка).

Турнир в Бад-Хомбурге проходит с 23 по 29 июня. Действующей чемпионкой соревнований является 27-я ракетка мира чешская теннисистка Катержина Синякова, которая в прошлогоднем финале обыграла итальянку Лючию Бронцетти.