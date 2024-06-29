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Диана Шнайдер — Донна Векич: хорватка сравняла счёт матча в финале Бад-Хомбурга

Диана Шнайдер — Донна Векич: хорватка сравняла счёт матча в финале Бад-Хомбурга
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В эти минуты проходит финальный матч травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия), в котором встречаются 47-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер и 49-й номер рейтинга WTA хорватка Донна Векич.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянкой и представительницей Хорватии.

Бад-Хомбург. Финал
29 июня 2024, суббота. 14:45 МСК
Диана Шнайдер
47
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
6 		2 2
3 		6 3
         
Донна Векич
49
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич

Второй сет выиграла Векич со счётом 6:2, тем самым сравняв счёт поединка. Первая партия встречи осталась за Шнайдер (6:3).

Напомним, для 20-летней Шнайдер это третий финал на уровне WTA. При этом она впервые вышла в финал категории WTA-500. По итогам турнира теннисистка в любом случае дебютирует в топ-40. В лайв-рейтинге WTA Шнайдер идёт уже на 36-й строчке (ранее её лучшим результатом была 47-я строчка).

Турнир в Бад-Хомбурге проходит с 23 по 29 июня. Действующей чемпионкой соревнований является 27-я ракетка мира чешская теннисистка Катержина Синякова, которая в прошлогоднем финале обыграла итальянку Лючию Бронцетти.

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