Диана Шнайдер — Донна Векич: хорватка сравняла счёт матча в финале Бад-Хомбурга

В эти минуты проходит финальный матч травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия), в котором встречаются 47-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер и 49-й номер рейтинга WTA хорватка Донна Векич.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянкой и представительницей Хорватии.
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Второй сет выиграла Векич со счётом 6:2, тем самым сравняв счёт поединка. Первая партия встречи осталась за Шнайдер (6:3).
Напомним, для 20-летней Шнайдер это третий финал на уровне WTA. При этом она впервые вышла в финал категории WTA-500. По итогам турнира теннисистка в любом случае дебютирует в топ-40. В лайв-рейтинге WTA Шнайдер идёт уже на 36-й строчке (ранее её лучшим результатом была 47-я строчка).
Турнир в Бад-Хомбурге проходит с 23 по 29 июня. Действующей чемпионкой соревнований является 27-я ракетка мира чешская теннисистка Катержина Синякова, которая в прошлогоднем финале обыграла итальянку Лючию Бронцетти.
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