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Есть вероятность, что Арина Соболенко снимется с Уимблдона-2024

Есть вероятность, что Арина Соболенко снимется с Уимблдона-2024
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Третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко пожаловалась на плохое состояние здоровья перед стартом Уимблдона-2024. Об этом она сообщила на пресс-конференции.

«Сейчас я не в хорошей форме. Мы с командой делаем всё возможное, чтобы я смогла сыграть мой первый матч здесь. Но я не готова на 100%», – приводит слова Соболенко Tennis Now.

Журналист Джеймс Грей также отметил, что Соболенко испытывает проблемы с плечом. Теннисистка сказала, что это «очень редкая травма», а также подчеркнула, что «вполне возможно», что не сможет сыграть матч первого круга в понедельник, 1 июля, а значит — снимется с турнира.

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» Соболенко должна начать Уимблдон-2024 с матча с американкой Эминой Бектас. В 2023 году белоруска была в полуфинале турнира.

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