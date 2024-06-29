Дарья Касаткина стала победительницей турнира WTA-500 в Истбурне
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14-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина стала победительницей травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания), призовой фонд которого составил почти € 923 тыс. В финальном матче она обыграла финалистку US Open — 2021, 30-ю ракетку мира канадку Лейлу Фернандес.
Истбурн (ж). Финал
29 июня 2024, суббота. 14:40 МСК
30
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
0 : 2
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14
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Отметим, что спортсменки провели на корте 1 час 54 минуты. Российская теннисистка реализовала четыре брейк-пойнта из девяти (44%) и допустила пять двойных ошибок. Канадка сделала три двойные ошибки и смогла реализовать 2 брейк-пойнта из 10 заработанных (20%).
Напомним, это первый для Касаткиной титул на травяном покрытии и седьмой в карьере. Также россиянка завоевала первый титул в 2024 году, до этого четыре раза уступив в финалах.
Комментарии
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