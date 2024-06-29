Дарья Касаткина стала победительницей турнира WTA-500 в Истбурне

14-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина стала победительницей травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания), призовой фонд которого составил почти € 923 тыс. В финальном матче она обыграла финалистку US Open — 2021, 30-ю ракетку мира канадку Лейлу Фернандес.

Отметим, что спортсменки провели на корте 1 час 54 минуты. Российская теннисистка реализовала четыре брейк-пойнта из девяти (44%) и допустила пять двойных ошибок. Канадка сделала три двойные ошибки и смогла реализовать 2 брейк-пойнта из 10 заработанных (20%).

Напомним, это первый для Касаткиной титул на травяном покрытии и седьмой в карьере. Также россиянка завоевала первый титул в 2024 году, до этого четыре раза уступив в финалах.