Дарья Касаткина завоевала первый титул в 2024 году

14-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина завоевала первый титул в 2024 году.

Напомним, сегодня, 29 июня, она стала победительницей травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания), в финальном матче обыграв финалистку US Open — 2021, 30-ю ракетку мира канадку Лейлу Фернандес.

Отметим, что по ходу сезона россиянка четыре раза играла в титульных встречах, три из которых проиграла.