Дарья Касаткина завоевала первый титул в 2024 году
14-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина завоевала первый титул в 2024 году.
Напомним, сегодня, 29 июня, она стала победительницей травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания), в финальном матче обыграв финалистку US Open — 2021, 30-ю ракетку мира канадку Лейлу Фернандес.
Отметим, что по ходу сезона россиянка четыре раза играла в титульных встречах, три из которых проиграла.
- В январе 2024 года на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия) она уступила Елене Остапенко в двух сетах со счётом 3:6, 2:6.
- В феврале на турнире аналогичной категории в Абу-Даби (ОАЭ) Касаткина проиграла Елене Рыбакиной из Казахстана — 1:6, 4:6.
- В апреле 2024 года в Чарльстоне (США) она проиграла американке Даниэль Коллинз — 1:6, 2:6.
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