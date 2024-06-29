Дарья Касаткина — пятая теннисистка из топ-20, выигравшая титулы на трёх покрытиях

14-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина стала лишь пятой теннисисткой в текущем топ-20 WTA, в активе которой есть титулы WTA на всех трёх покрытиях (хард, грунт, трава). Россиянка выиграла пять титулов на харде и один на грунте.

Таким же достижением могут похвастаться лишь казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, туниска Онс Жабер, американка Мэдисон Кис и представительница Латвии Елена Остапенко.

Напомним, сегодня, 29 июня, Дарья Касаткина стала чемпионкой травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания), в финальном матче обыграв 30-ю ракетку мира канадку Лейлу Фернандес со счётом 6:3, 6:4. Касаткина выиграла первый титул с 2022 года и пятый — категории WTA-500.