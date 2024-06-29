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«Смотрите влог». Касаткина оставила необычное послание на камере после победы в финале

«Смотрите влог». Касаткина оставила необычное послание на камере после победы в финале
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14-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина оставила необычное послание на камере после победы в финале травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания), в финальном матче которого она обыграла финалистку US Open — 2021, 30-ю ракетку мира канадку Лейлу Фернандес.

Истбурн (ж). Финал
29 июня 2024, суббота. 14:40 МСК
Лейла Фернандес
30
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Дарья Касаткина
14
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Фото: Кадр из трансляции

«Посмотрите What The Vlog (название YouTube-канала Касаткиной. — Прим. «Чемпионата») на этой неделе», — написала спортсменка на камере.

Напомним, это первый для Касаткиной титул на травяном покрытии и седьмой в карьере. Также россиянка завоевала первый титул в 2024 году, до этого четыре раза уступив в финалах.

Также благодаря своей победе Касаткина стала лишь пятой теннисисткой в текущем топ-20 WTA, в активе которой есть титулы WTA на всех трёх покрытиях (хард, грунт, трава). Россиянка выиграла пять титулов на харде и один на грунте.

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Новости. Теннис
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