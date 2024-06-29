«Смотрите влог». Касаткина оставила необычное послание на камере после победы в финале

14-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина оставила необычное послание на камере после победы в финале травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания), в финальном матче которого она обыграла финалистку US Open — 2021, 30-ю ракетку мира канадку Лейлу Фернандес.

Фото: Кадр из трансляции

«Посмотрите What The Vlog (название YouTube-канала Касаткиной. — Прим. «Чемпионата») на этой неделе», — написала спортсменка на камере.

Напомним, это первый для Касаткиной титул на травяном покрытии и седьмой в карьере. Также россиянка завоевала первый титул в 2024 году, до этого четыре раза уступив в финалах.

Также благодаря своей победе Касаткина стала лишь пятой теннисисткой в текущем топ-20 WTA, в активе которой есть титулы WTA на всех трёх покрытиях (хард, грунт, трава). Россиянка выиграла пять титулов на харде и один на грунте.