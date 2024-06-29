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20-летняя Диана Шнайдер стала чемпионкой турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге

20-летняя Диана Шнайдер стала чемпионкой турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге
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47-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер выиграла титул чемпионки травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). В финальном матче она обыграла хорватскую теннисистку Донну Векич, занимающую 49-ю строчку мирового рейтинга, со счётом 6:3, 2:6, 6:3.

Бад-Хомбург. Финал
29 июня 2024, суббота. 14:45 МСК
Диана Шнайдер
47
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
3 		6 3
         
Донна Векич
49
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич

Данный матч продолжался 2 часа 13 минут. Шнайдер выполнила девять подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Векич семь эйсов, четыре двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 13.

Это второй титул в карьере 20-летней Шнайдер. Свой первый трофей Диана выиграла на турнире в Хуахине (Таиланд) в феврале 2024 года.

Шнайдер дебютирует в топ-30 мирового рейтинга. В понедельник, 1 июля, россиянка станет 30-й ракеткой мира. За победу она получит € 123 тыс. призовых.

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