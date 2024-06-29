Диана Шнайдер завоевала крупнейший титул в карьере

47-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер стала победительницей травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия).

Для 20-летней россиянки этот титул стал крупнейшим в карьере и первым на травяном покрытии.

В активе Шнайдер до победы в Бад-Хомбурге был один трофей, который она завоевала на турнире серии WTA-250 в Хуахине (Таиланд) в феврале 2024 года на харде. Диана также трижды завоёвывала титулы на турнирах категории WTA-125.

Напомним, в финале Шнайдер обыграла хорватскую теннисистку Донну Векич со счётом 6:3, 2:6, 6:3. По итогам турнира Диана дебютирует в топ-30 мирового рейтинга. В понедельник, 1 июля, россиянка станет 30-й ракеткой мира. За победу она получит € 123 тыс. призовых.