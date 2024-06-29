20-летняя Диана Шнайдер завоевала второй в карьере титул WTA

Российская теннисистка, 47-я ракетка мира Диана Шнайдер выиграла турнир WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия), и это второй титул WTA в её карьере.

Первый она завоевала также в 2024 году, в феврале, на турнире WTA-250 в Хуахине (Таиланд).

Напомним, в финале турнира в Германии россиянка обыграла Донну Векич из Хорватии.

Для 20-летней Шнайдер это третий финал на уровне WTA. При этом она впервые вышла в финал категории WTA-500. В лайв-рейтинге WTA Шнайдер во время турнира шла уже на 36-й строчке (ранее её лучшим результатом была 47-я строчка). По итогам поединков в Бад-Хомбурге в понедельник, 1 июля, россиянка станет 30-й ракеткой мира. За победу она получит € 123 тыс. призовых.

Турнир в Бад-Хомбурге проходил с 23 по 29 июня, а Шнайдер теперь обладательница титула, который ранее принадлежал Катержине Синяковой.