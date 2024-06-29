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Диана Шнайдер станет 30-й ракеткой мира по итогам Бад-Хомбурга

Диана Шнайдер станет 30-й ракеткой мира по итогам Бад-Хомбурга
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Российская теннисистка Диана Шнайдер дебютирует в топ-30 мирового рейтинга по итогам турнира в Бад-Хомбурге (Германия). Сейчас Шнайдер занимает 47-е место в рейтинге.

Бад-Хомбург. Финал
29 июня 2024, суббота. 14:45 МСК
Диана Шнайдер
47
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
3 		6 3
         
Донна Векич
49
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич

Сегодня, 29 июня, россиянка выиграла титул чемпионки травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). В финальном матче она обыграла хорватскую теннисистку Донну Векич, занимающую 49-ю строчку мирового рейтинга, со счётом 6:3, 2:6, 6:3.

Напомним, это второй титул в карьере 20-летней Шнайдер и первый на травяном покрытии. Свой первый трофей Диана выиграла на турнире в Хуахине (Таиланд) в феврале 2024 года. За победу в Бад-Хомбурге (Германия) Шнайдер получит € 123 тыс. призовых. Для Шнайдер этот финал стал третьим на уровне WTA. При этом она впервые вышла в финал категории WTA-500.

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