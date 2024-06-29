Янчук: выигрыш турниров на траве — значимое событие для Касаткиной и Шнайдер

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о победах соотечественниц Дарьи Касаткиной и Дианы Шнайдер на травяных турнирах категории WTA-500 в Истбурне и Бад-Хомбурге соответственно.

«Выигрыш турниров на траве — значимое событие для них. Молодцы! Я смотрел матчи Касаткиной и Шнайдер. Пришлось им постараться и проявить характер, особенно Диане. Шнайдер пока не отличалась, но она растёт. Благодаря характеру сумела переиграть сильную соперницу в финале. Касаткина же не новичок, выиграла престижный турнир. Это позволяет надеяться на успешное выступление на Уимблдоне. Но на траве всё ненадёжно, элемент случайности играет большую роль», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.