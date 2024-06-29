«Удачи на Уимблдоне». Касаткина поздравила Фернандес после своей победы в Истбурне

14-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина поздравила финалистку US Open — 2021, 30-ю ракетку мира канадку Лейлу Фернандес и её команду с хорошей неделей и пожелала удачи на Уимблдоне.

«Прошёл год, но такое ощущение, будто прошло несколько дней с тех пор, как я была здесь. Хочу поздравить Лейлу с прекрасной неделей. Сегодня была очень тяжёлая битва. Надеюсь, что на больших сценах ещё многие сразятся друг с другом. Также поздравляю вашу команду. Ребята, вы делаете отличную работу. Желаю вам удачи и всего наилучшего на Уимблдоне», — сказала Касаткина в интервью на корте.

Напомним, сегодня, 29 июня, Дарья Касаткина стала победительницей травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания), в финальном матче она обыграла 30-ю ракетку мира канадку Лейлу Фернандес со счётом 6:3, 6:4.