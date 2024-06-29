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Алехандро Табило стал победителем турнира на Мальорке

Алехандро Табило стал победителем турнира на Мальорке
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24-я ракетка мира Алехандро Табило из Чили стал победителем травяного турнира категории ATP-250 на Мальорке (Испания). В финальном матче он обыграл 54-ю ракетку мира австрийского теннисиста Себастьяна Офнера со счётом 6:3, 6:4.

Мальорка. Финал
29 июня 2024, суббота. 16:10 МСК
Себастьян Офнер
54
Австрия
Себастьян Офнер
С. Офнер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Алехандро Табило
24
Чили
Алехандро Табило
А. Табило

Встреча продолжалась 1 час 15 минут. В её рамках Табило пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Офнера два эйса, две двойные ошибки и три заработанных брейк-пойнта.

В полуфинальном матче Табило обыграл 40-ю ракетку мира французского теннисиста Гаэля Монфиса со счётом 2:6, 6:2, 7:6 (7:3). Напомним, травяной турнир категории ATP-250 на Мальорке (Испания) с призовым фондом € 932 135 проходил с 23 по 29 июня.

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