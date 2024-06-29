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Селиваненко — о титуле Касаткиной и Шнайдер: такие успехи дают новый заряд энергии

Селиваненко — о титуле Касаткиной и Шнайдер: такие успехи дают новый заряд энергии
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Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко отметил, что победы российских теннисисток Дарьи Касаткиной и Дианы Шнайдер дадут им больше стимула для следующих выступлений, но предугадывать, как спортсменки выступят на Уимблдоне, не решился.

— Победы в больших турнирах всегда важны и приятны сами по себе. Для Дианы это первый титул на таком уровне, для Даши — после достаточно долгого перерыва. Такие успехи дают новый заряд энергии и хорошего настроения.

— Какие перспективы у Касаткиной и Шнайдер на Уимблдоне?
— Это из области предсказаний. Вопрос об их уровне был бы странным с учётом того, что они только что выиграли большой турнир, — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Шнайдер завоевала свой второй титул в Бад-Хомбурге (Германия) в рамках WTA и второй титул в этом году, а Касаткина победила в финале в Истбурне (Великобритания) после долгого перерыва — в 2023 году она не взяла ни одного титула, а истбурнский трофей стал первым для неё в этом году.

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