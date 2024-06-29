«Путь к титулу был долгим». Касаткина поблагодарила свою команду после победы в Истбурне

14-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина поблагодарила свою команду за проделанную работу после своей победы на травяном турнире категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания). В финальном матче россиянка обыграла 30-ю ракетку мира канадку Лейлу Фернандес со счётом 6:3, 6:4.

«Спасибо моей команде. Путь к титулу был долгим. Но я действительно горжусь нами. Горжусь проделанной работой и результатом. Спасибо огромное, что вы рядом со мной. Неважно, насколько это плохо или хорошо… спасибо моему тренеру Флавио. Спасибо моему брату и тренеру по фитнесу Алексу. Спасибо Наташе», — сказала Касаткина в интервью на корте.

Напомним, это первый для Касаткиной титул на травяном покрытии и седьмой в карьере. Также россиянка завоевала первый титул в 2024 году, до этого четыре раза уступив в финалах.