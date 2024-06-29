Стало известно, сколько призовых 20-летняя Диана Шнайдер получит за титул в Бад-Хомбурге

За победу в финале турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия) 20-летняя теннисистка Диана Шнайдер получит € 123 480. Для неё это первый трофей на травяном турнире, в финале она обыграла Донну Векич.

Отметим, что для Дианы Шнайдер этот титул стал вторым в рамках WTA, первый она также завоевала в этом году — в Таиланде на турнире WTA-250. Также по итогам выступлений в Германии она дебютирует 1 июля в топ-30 мирового женского рейтинга теннисистов. Сейчас, до обновления рейтинга, она занимает 47-ю строчку.

Ранее вице-президент ФТР Алексей Селиваненко говорил о том, что успех на этом турнире способен дать стимул для следующих выступлений, но, как выступит теннисистка на Уимблдоне, предугадать невозможно.