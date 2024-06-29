Стало известно, сколько призовых 20-летняя Диана Шнайдер получит за титул в Бад-Хомбурге
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За победу в финале турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия) 20-летняя теннисистка Диана Шнайдер получит € 123 480. Для неё это первый трофей на травяном турнире, в финале она обыграла Донну Векич.
Бад-Хомбург. Финал
29 июня 2024, суббота. 14:45 МСК
47
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|2
|6
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|6
|3
49
Донна Векич
Д. Векич
Отметим, что для Дианы Шнайдер этот титул стал вторым в рамках WTA, первый она также завоевала в этом году — в Таиланде на турнире WTA-250. Также по итогам выступлений в Германии она дебютирует 1 июля в топ-30 мирового женского рейтинга теннисистов. Сейчас, до обновления рейтинга, она занимает 47-ю строчку.
Ранее вице-президент ФТР Алексей Селиваненко говорил о том, что успех на этом турнире способен дать стимул для следующих выступлений, но, как выступит теннисистка на Уимблдоне, предугадать невозможно.
Комментарии
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