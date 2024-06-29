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Тейлор Фритц стал чемпионом турнира в Истбурне, обыграв Макса Пёрселла

Тейлор Фритц стал чемпионом турнира в Истбурне, обыграв Макса Пёрселла
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13-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц стал победителем травяного турнира категории ATP-250 в Истбурне (Великобритания). В финальном матче он в двух сетях обыграл 94-ю ракетку мира австралийского теннисиста Макса Пёрселла со счётом 6:4, 6:3.

Истбурн (м). Финал
29 июня 2024, суббота. 17:00 МСК
Тейлор Фритц
13
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Макс Пёрселл
94
Австралия
Макс Пёрселл
М. Пёрселл

Встреча продолжалась 1 час 9 минут. В её рамках Фритц восемь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Пёрселла три эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Напомним, на этом турнире это третья победа Фритца. Он уже завоёвывал титулы в Истбурне в 2019 и 2022 году. Турнир в Истбурне (Великобритания) с призовым фондом € 740 160 проходил с 24 по 29 июня.

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