Фернандес сказала тёплые слова Касаткиной после финала в Истбурне

30-я ракетка мира канадская теннисистка Лейла Фернандес после своего поражения поздравила 14-ю ракетку мира российскую теннисистку Дарью Касаткину и её команду с победой на травяном турнире категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания).

«Хочу поздравить Дашу и её команду. Ребята, вы проделали потрясающую работу. Поздравляем и надеемся, что нас ждёт ещё много таких тяжёлых матчей», — сказала Фернандес в интервью на корте.

Напомним, сегодня, 29 июня, Лейла Фернандес в финальном матче в Истбурне проиграла Дарье Касаткиной со счётом 3:6, 4:6. Это первый для Касаткиной титул на травяном покрытии и седьмой в карьере. Также россиянка завоевала первый титул в 2024 году, до этого четыре раза уступив в финалах.