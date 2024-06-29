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Фернандес сказала тёплые слова Касаткиной после финала в Истбурне

Фернандес сказала тёплые слова Касаткиной после финала в Истбурне
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30-я ракетка мира канадская теннисистка Лейла Фернандес после своего поражения поздравила 14-ю ракетку мира российскую теннисистку Дарью Касаткину и её команду с победой на травяном турнире категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания).

Истбурн (ж). Финал
29 июня 2024, суббота. 14:40 МСК
Лейла Фернандес
30
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Дарья Касаткина
14
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

«Хочу поздравить Дашу и её команду. Ребята, вы проделали потрясающую работу. Поздравляем и надеемся, что нас ждёт ещё много таких тяжёлых матчей», — сказала Фернандес в интервью на корте.

Напомним, сегодня, 29 июня, Лейла Фернандес в финальном матче в Истбурне проиграла Дарье Касаткиной со счётом 3:6, 4:6. Это первый для Касаткиной титул на травяном покрытии и седьмой в карьере. Также россиянка завоевала первый титул в 2024 году, до этого четыре раза уступив в финалах.

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