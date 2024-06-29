Фернандес сказала тёплые слова Касаткиной после финала в Истбурне
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30-я ракетка мира канадская теннисистка Лейла Фернандес после своего поражения поздравила 14-ю ракетку мира российскую теннисистку Дарью Касаткину и её команду с победой на травяном турнире категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания).
Истбурн (ж). Финал
29 июня 2024, суббота. 14:40 МСК
30
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
0 : 2
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|3
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|4
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|6
14
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
«Хочу поздравить Дашу и её команду. Ребята, вы проделали потрясающую работу. Поздравляем и надеемся, что нас ждёт ещё много таких тяжёлых матчей», — сказала Фернандес в интервью на корте.
Напомним, сегодня, 29 июня, Лейла Фернандес в финальном матче в Истбурне проиграла Дарье Касаткиной со счётом 3:6, 4:6. Это первый для Касаткиной титул на травяном покрытии и седьмой в карьере. Также россиянка завоевала первый титул в 2024 году, до этого четыре раза уступив в финалах.
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