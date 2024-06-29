Стало известно, сколько призовых Дарья Касаткина получит за титул в Бад-Хомбурге

За победу в финале травяного турнира WTA-500 в Истбурне (Великобритания) 24-я ракетка мира Дарья Касаткина получит $ 142 тыс. призовых. Она обыграла канадку Лейлу Фернандес.

Отметим, что эта победа Касаткиной стала для неё первой за долгое время. Последний трофей она завоевала в 2022 году в Гранби (Канада), в 2023 году не смогла выиграть ни в одном из турниров. Сейчас Касаткина находится в отличной форме и, судя по статистическим показателям, россиянка сохраняет форму для борьбы на травяном покрытии.

Алексей Селиваненко, вице-президент ФТР, заявлял, что этот титул должен придать сил спортсменке на предстоящий Уисблдон, который начнётся уже 1 июля, в понедельник.

Ранее стала известна сумма, которую получит Диана Шнайдер за свою победу в Бад-Хомбурге (Германия).