ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стало известно, сколько призовых Дарья Касаткина получит за титул в Бад-Хомбурге

Стало известно, сколько призовых Дарья Касаткина получит за титул в Бад-Хомбурге
Аудио-версия:
Комментарии

За победу в финале травяного турнира WTA-500 в Истбурне (Великобритания) 24-я ракетка мира Дарья Касаткина получит $ 142 тыс. призовых. Она обыграла канадку Лейлу Фернандес.

Отметим, что эта победа Касаткиной стала для неё первой за долгое время. Последний трофей она завоевала в 2022 году в Гранби (Канада), в 2023 году не смогла выиграть ни в одном из турниров. Сейчас Касаткина находится в отличной форме и, судя по статистическим показателям, россиянка сохраняет форму для борьбы на травяном покрытии.

Алексей Селиваненко, вице-президент ФТР, заявлял, что этот титул должен придать сил спортсменке на предстоящий Уисблдон, который начнётся уже 1 июля, в понедельник.

Ранее стала известна сумма, которую получит Диана Шнайдер за свою победу в Бад-Хомбурге (Германия).

Материалы по теме
Стало известно, сколько призовых 20-летняя Диана Шнайдер получит за титул в Бад-Хомбурге
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android