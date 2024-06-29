«Тяжёлая работа окупается». Фернандес поблагодарила команду после поражения в Истбурне

30-я ракетка мира канадская теннисистка Лейла Фернандес поблагодарила свою команду за работу и поддержку после поражения в финале травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания).

«Я хотела бы поблагодарить свою команду, что она была со мной на протяжении всей этой недели и поддерживала меня на протяжении последних нескольких месяцев. Тяжёлая работа окупается. Теперь нам нужно продолжать идти вперёд, усердно работать и никогда не сдаваться. Надеюсь, у нас будет ещё много таких финалов», — сказала Фернандес в интервью на корте.

Напомним, сегодня, 29 июня, Лейла Фернандес в финальном матче турнира в Истбурне проиграла российской теннисистке Дарье Касаткиной со счётом 3:6, 4:6. Это первый для Касаткиной титул на травяном покрытии и седьмой в карьере. Также россиянка завоевала первый титул в 2024 году, до этого четыре раза уступив в финалах.