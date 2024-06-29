Шнайдер стала первой теннисисткой U21, победившей на траве, после Кенин и Векич

47-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер впервые завоевала титул WTA на траве и стала первой теннисисткой U21, одержавшей победу на турнире на траве, после Софьи Кенин (Мальорка, 2019). До этого таковой была сегодняшняя соперница Шнайдер Донна Векич (Ноттингем, 2017).
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Напомним, сегодня, 29 июня, Диана Шнайдер стала победительницей травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). В финале россиянка обыграла хорватскую теннисистку Донну Векич, занимающую 49-ю строчку мирового рейтинга, со счётом 6:3, 2:6, 6:3.
Это второй титул в карьере 20-летней Шнайдер. Свой первый трофей Диана выиграла на турнире в Хуахине (Таиланд) в феврале 2024 года. Шнайдер дебютирует в топ-30 мирового рейтинга. В понедельник, 1 июля, россиянка станет 30-й ракеткой мира.
- 29 июня 2024
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