Шнайдер стала первой теннисисткой U21, победившей на траве, после Кенин и Векич

47-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер впервые завоевала титул WTA на траве и стала первой теннисисткой U21, одержавшей победу на турнире на траве, после Софьи Кенин (Мальорка, 2019). До этого таковой была сегодняшняя соперница Шнайдер Донна Векич (Ноттингем, 2017).

Напомним, сегодня, 29 июня, Диана Шнайдер стала победительницей травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). В финале россиянка обыграла хорватскую теннисистку Донну Векич, занимающую 49-ю строчку мирового рейтинга, со счётом 6:3, 2:6, 6:3.

Это второй титул в карьере 20-летней Шнайдер. Свой первый трофей Диана выиграла на турнире в Хуахине (Таиланд) в феврале 2024 года. Шнайдер дебютирует в топ-30 мирового рейтинга. В понедельник, 1 июля, россиянка станет 30-й ракеткой мира.