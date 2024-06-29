«У меня будет зоопарк». Шнайдер — о победе на турнире в Бад-Хомбурге

47-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер прокомментировала свою победу на травяном турнире категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия).

«Это очень замечательный трофей. В этом году у меня будет зоопарк. У меня есть горилла. У меня есть кит. Теперь у меня есть слон», — сказала Шнайдер в интервью на корте.

Напомним, в финале россиянка обыграла хорватскую теннисистку Донну Векич, занимающую 49-ю строчку мирового рейтинга, со счётом 6:3, 2:6, 6:3.

По итогам выступлений в Германии россиянка дебютирует в топ-30 мирового рейтинга. В понедельник, 1 июля, россиянка станет 30-й ракеткой мира. За победу в финале турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия) россиянка получит € 123 480.

Ранее вице-президент ФТР Алексей Селиваненко говорил о том, что успех на этом турнире способен дать стимул для следующих выступлений, но, как выступит теннисистка на Уимблдоне, предугадать невозможно.