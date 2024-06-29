«Никогда этого не забуду». Векич прокомментировала поражение в финале в Бад-Хомбурге

49-я ракетка мира хорватская теннисистка Донна Векич прокомментировала поражение в финале травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия).

«Не ожидала, что буду здесь сегодня, играя финал на этой неделе. Но мне очень понравилось. Всем спасибо. На этой неделе мы действительно почувствовали себя как дома. Мне очень понравилось провести здесь целую неделю. Я играла перед вами, ребята, и особенный момент после вчерашнего матча в честь моего дня рождения… Никогда этого не забуду, до конца своей жизни. Команде, семье, друзьям, тем, кто смотрит дома, спасибо за вашу поддержку. Меня бы здесь сегодня не было без вас, ребята», — сказала Векич в интервью на корте.

Напомним, сегодня, 29 июня, Донна Векич проиграла в финале турнира в Бад-Хомбурге российской теннисистке Диане Шнайдер со счётом 3:6, 6:2, 3:6.